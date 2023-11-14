Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 27,39 коп., до 88,88 руб., евро — на 58,44 коп., до 97,65 руб.