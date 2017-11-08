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Прокуратура обязала предпринимателя устранить несанкционированную свалку возле Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ликвидировать несанкционированное складирование отходов недалеко от аэропорта Кольцово.

В ходе проверки было установлено, что захламленный участок в Октябрьском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта, принадлежит на праве собственности индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Исковые требования надзорного ведомства, обязавшего предпринимателя очистить территорию, Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил в полном объеме.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле у природоохранного прокурора.
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