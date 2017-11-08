Прокуратура обязала предпринимателя устранить несанкционированную свалку возле Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. В Сухом Логу прокуратура обязала очистить участок, принадлежащий компании «РЖДстрой», ...05.09.2017 МУП «ЖКХ Западное» оштрафовали за складирование отходов около аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Свердловская транспортная прокуратура пресекла деятельность по складированию отходов, ...27.05.2014 В Чкаловском районе Екатеринбурга по решению суда ликвидируют несанкционированную свалку
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2014. Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал орган местного самоуправления ...25.11.2013 Суд обязал администрацию Горноуральского ГО ликвидировать свалку объемом 1 тыс. куб. метров
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Пригородный районный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа ...19.11.2013 Суд обязал ликвидировать свалку около аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2013. Свердловская транспортная прокуратура по результатам проверки исполнения ...