«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге четыре вида антивандальных покрытий для лифтов

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. «Атомстройкомплекс» совместно со Свердловской филармонией провел для жителей комплекса ...21.07.2023 Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, ...01.04.2022 Компания «Атомстройкомплекс» масштабирует опыт озвучивания холлов в новостройках на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Компания «Атомстройкомплекс» масштабировала опыт озвучивания холлов в новостройках. Уже ...30.09.2020 «Атомстройкомплекс» расширяет сервис управляющих компаний по обслуживанию новостроек
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» организовала в Екатеринбурге стратегическую сессию по ...08.09.2014 До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов, сообщает ...