«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге четыре вида антивандальных покрытий для лифтов

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В рамках эксперимента строительный холдинг «Атомстройкомплекс» протестировал на своих объектах четыре вида необычных защитных покрытий для лифтов: композитные панели, баннерную ткань, тканевые модули, пленку с ламинацией. Жители новых домов положительно оценили инновацию, отметили в пресс-службе компании.Большинство застройщиков при сдаче домов устанавливают в лифтах временные стенки из ДСП. Это делается, потому что, перевозя в лифтах материалы для ремонтов квартир, жители часто царапают и повреждают стенки. Стенки из стружечной плиты сами по себе выглядят непривлекательно, а еще на них наклеивают рекламные объявления, делают надписи и так далее. Эксперимент «Атомстройкомплекса» показал, что эстетично выглядящие стенки лифтов вандалы портят реже. Степень умышленного вандализма значительно снизилась, устремившись к нулю, отметили в холдинге.«Мы получили положительный отклик от жителей, и теперь красивая и функциональная обшивка стала стандартом временной защиты лифтов. Мы сравнили, устойчивость всех четырех покрытий к ударам и царапинам, их стоимость и скорость поставки, возможности для дизайна и брендирования, удобство уборки, ремонта и демонтажа», — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.В настоящее время новые форматы защитного покрытия установлены в нескольких жилых комплексах холдинга: «Art. Город-парк», «Гаринский», «Нескучный сад» и «Свобода Residence».