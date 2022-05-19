Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение организовать общественные слушания ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...24.12.2015 В Екатеринбурге открыли сразу три детских сада
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в четверг, 24 декабря, открыл сразу ...21.12.2015 В Екатеринбурге в течение недели откроются еще четыре детских сада
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб откроет на этой неделе еще четыре ...05.03.2014 В Екатеринбурге заложат современную школу в районе Академический
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 6 марта 2014 года примет ...