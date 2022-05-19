Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского и Московской. Там будут возведены новые кварталы, в рамках которых планируется построить пять детских садов и школу, сообщает пресс-служба администрации города.



«На площади около 98 га параллельно с развитием жилого фонда будут возведены: три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 600 мест; два отдельно стоящих детских сада на 400 воспитанников; здание школы на 2 тыс. учеников», — указано в сообщении.



Строительство пройдет в семь этапов. Общая площадь жилья в новых кварталах составит 525,9 тыс. кв. м. Расчетная численность населения — 17 тыс. 530 человек. Также планируется построить автопаркинги на 2 тыс. 832 машино-места.



«Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений работы городских властей. В год 300-летия Екатеринбурга состоялось долгожданное открытие нового здания гимназии № 40 в Октябрьском районе, построен корпус детского сада № 8 на улице Цветоносной. До конца года запланировано открытие школы № 41 Верх-Исетского района», — отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.