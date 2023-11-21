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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,95 руб., евро — до 97,71 руб.

УрБК, Москва, 29.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 88,95 руб., европейской — 97,71 руб.

На момент закрытия торгов 28 ноября курс доллара США составлял 89,44 руб., евро — 98,19 руб.
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