Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,62 руб., евро — до 96,98 руб.

УрБК, Москва, 21.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...17.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,10 руб., евро — до 96,67 руб.
УрБК, Москва, 17.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...15.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,86 руб., евро — до 97,66 руб.
УрБК, Москва, 15.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...14.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,44 руб., евро — до 97,94 руб.
УрБК, Москва, 14.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.
УрБК, Москва, 09.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...