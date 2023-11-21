Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,62 руб., евро — до 96,98 руб.

УрБК, Москва, 28.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 88,62 руб., европейской — 96,98 руб. На момент закрытия торгов 27 ноября курс доллара США составлял 88,80 руб., евро — 97,27 руб.

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