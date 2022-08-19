Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за год вырос на 61%

В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...02.12.2020 Средний размер выданных в октябре ипотечных кредитов в Свердловской области вырос на 14,1%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в октябре текущего года составил 2 млн 499 тыс. 330 ...02.12.2020 Средний размер выданных в октябре ипотечных кредитов в Свердловской области вырос на 14,1%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в октябре текущего ...19.02.2018 За год объем выданных кредитов в Свердловской области вырос на 38%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. В 2017 году объем выданных в Свердловской области кредитов достиг 179,44 млрд руб. По ...