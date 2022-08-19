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Сегодня, 15:05

Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за год вырос на 61%

В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 8 тыс. 801 ипотечный кредит. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 35%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале в октябре этого года составил 31,26 млрд руб., что на 61% больше показателя того же месяца предыдущего года.

Стоит отметить, что Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданной ипотеки, заняв 7-ю строчку. В первую пятерку вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Положительную динамику показал и средний чек ипотечного кредита в регионе. Так, за год он увеличился на 19%, до 3,55 млн руб.
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