УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...Сегодня, 11:44 Объем выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за год вырос на 61%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 8 тыс. 801 ипотечный кредит. По ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...02.12.2020 Средний размер выданных в октябре ипотечных кредитов в Свердловской области вырос на 14,1%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в октябре текущего года составил 2 млн 499 тыс. 330 ...