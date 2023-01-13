В Екатеринбурге с 1 декабря троллейбус № 34 будет делать остановку у горбольницы № 7

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге с 16 января текущего года изменится схема следования автобусного ...

В Екатеринбурге с 16 января 2023 года изменится маршрут автобуса № 052

В Екатеринбурге больше чем на три месяца закрыли движение по троллейбусному маршруту № 4

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Екатеринбурге до 16 сентября закрывается движение по троллейбусному маршруту № 4. Это ...