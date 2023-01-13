В Екатеринбурге с 1 декабря троллейбус № 34 будет делать остановку у горбольницы № 7

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге с 16 января текущего года изменится схема следования автобусного ...07.06.2021 В Екатеринбурге больше чем на три месяца закрыли движение по троллейбусному маршруту № 4
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Екатеринбурге до 16 сентября закрывается движение по троллейбусному маршруту № 4. Это ...09.12.2015 ФСБ установила подростка, четырежды минировавшего станцию метро «Динамо»
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области установили жителя Екатеринбурга 2000 ...26.11.2015 В Екатеринбурге третий день подряд закрывают «по техническим причинам» станцию метро «Динамо»
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2015. В Екатеринбурге третий день подряд закрывают «по техническим причинам» станцию метро ...24.11.2015 В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Динамо»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2015. В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Динамо», сообщает корреспондент УрБК. Поезда ...