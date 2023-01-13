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В Екатеринбурге с 1 декабря троллейбус № 34 будет делать остановку у горбольницы № 7

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Благодаря приобретению нового подвижного состава с возможностью беспроводного хода, троллейбус на маршруте № 34 будет делать остановку у ГКБ № 7. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Троллейбусный маршрут № 34 «Метро Динамо — Сулимова» в сторону ГКБ № 7 будет передвигаться следующим образом: метро «Динамо» — ТЮЗ — Луначарского — Библиотека имени Крапивина — Уральская — переулок Парковый — Июльская — Боровая — Данилы Зверева — Авангард — Горбольница № 7.

К метро «Динамо»: Горбольница № 7 — Данилы Зверева — Боровая — Июльская — переулок Парковый — Уральская — Библиотека имени Крапивина — Луначарского — ТЮЗ — Метро «Динамо».

Изменение вступит в силу с 1 декабря.
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