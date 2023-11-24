Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — вырос на 24 коп.

УрБК, Москва, 28.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 10,88 коп., до 88,70 руб., евро — вырос на 24,07 коп., до 97,15 руб.