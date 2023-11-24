Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — вырос на 24 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2023 года. Курс ...23.11.2023 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — снизился на 10 коп.
УрБК, Москва, 23.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2023 года. Курс ...10.11.2023 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — снизился на 9 коп.
УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2023 года. Курс ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...