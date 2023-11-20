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Вчера, 16:43

На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября зафиксировано 35,6 тыс. случаев ОРВИ. Это на 11,8% больше показателя прошлой недели и на 9,2% превышает средний многолетний уровень, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано порядка 17 тыс. случаев заражения ОРВИ. Это на 11,2% больше уровня прошлой недели и на 3,4% превышает средние многолетние значения.

Отмечается, что 60,5% из числа заболевших в регионе составляют дети.
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