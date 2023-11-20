На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 ноября зафиксировано 31 тыс. 828 случаев ...13.11.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября зафиксировано 27 тыс. 396 случаев ...16.10.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября зафиксировано 29 тыс. 833 случая ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...20.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 26%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 74 тыс. 454 случая заболевания ...