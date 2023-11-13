На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 ноября зафиксировано 31 тыс. 828 случаев ОРВИ. Это на 16,2% больше показателя прошлой недели и на 6,8% превышает средний многолетний уровень, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15 тыс. 264 случая заражения ОРВИ. Это на 11,7% больше уровня прошлой недели и на 3,5% превышает средние многолетние значения.



Отмечается, что 60,5% из числа заболевших в регионе составляют дети.