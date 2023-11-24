УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:41

На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 410 дорожных рабочих и 197 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопадов выведено 410 сотрудников коммунальных служб и 197 единиц спецтехники. Специалисты работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие выходные на уборке города работало 1 тыс. сотрудников дорожных служб и 852 единицы уборочной техники. На полигоны было вывезено 15,1 тыс. т снега. Для предотвращения образования наледи специалисты использовали более 165 т реагентов и 42 т песка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.11.2023 На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 425 сотрудников коммунальных служб и ...

22.11.2023 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...

20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...

30.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...

24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (628)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18