На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 410 дорожных рабочих и 197 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопадов выведено 410 сотрудников коммунальных служб и 197 единиц спецтехники. Специалисты работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За прошедшие выходные на уборке города работало 1 тыс. сотрудников дорожных служб и 852 единицы уборочной техники. На полигоны было вывезено 15,1 тыс. т снега. Для предотвращения образования наледи специалисты использовали более 165 т реагентов и 42 т песка.

Материалы по теме

На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 425 сотрудников коммунальных служб и ...

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...

На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...