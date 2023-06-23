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Сегодня, 16:56

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,53%

УрБК, Москва, 24.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,86 руб., евро — 96,94 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,53%, европейской — на 0,39%.
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