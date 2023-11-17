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В вузах Свердловской области отмечается смещение запроса с IT-специалистов на работников машиностроения

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. С 2023 года наблюдается увеличение потребности в обучении специалистов в сфере машиностроения по целевым программам. Об этом сообщил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, выступая на совещании комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания региона по вопросам реализации механизма целевого обучения граждан с учетом потребности экономики.

«Если в последние годы был запрос на увеличение контрольных цифр приема для IT-направления, то в 2023 году отмечается рост заказа для оборонно-промышленного комплекса по различным направлениям машиностроения, в том числе на робототехнику», — цитирует министра пресс-служба Законодательного собрания.

Заявки промышленного комплекса региона в 2024 году составили 510 мест по целевой квоте, из которых 433 места отведены для предприятий ОПК, добавил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. Однако депутаты заявили, что этого объема недостаточно для удовлетворения кадрового дефицита на свердловских предприятиях. В ходе совещания парламентарии обсудили различные предложения по популяризации рабочих специальностей среди школьников.

Ранее УрБК писал о том, что семь свердловских техникумов станут первыми участниками реформы среднего профессионального образования, реализация которой начнется в 2024 году. Целью реформы станет увеличение объема целевого набора учащихся по востребованным предприятиями Среднего Урала специальностям.
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