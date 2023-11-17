В вузах Свердловской области отмечается смещение запроса с IT-специалистов на работников машиностроения

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Сразу 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и семь образовательных ...14.09.2023 Реформа системы среднего профессионального образования стартовала в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Свердловской области стартовала апробация новой модели системы среднего ...21.08.2023 Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...20.06.2023 В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...05.02.2019 Юрий Биктуганов назначен на должность министра образования и молодежной политики Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должность министра ...