В вузах Свердловской области отмечается смещение запроса с IT-специалистов на работников машиностроения

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Сразу 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и семь образовательных ...

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...

В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...