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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 88,81 руб., евро — до 96,88 руб.

УрБК, Москва, 24.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 88,81 руб., европейской — 96,88 руб.

На момент закрытия торгов 23 ноября курс доллара США составлял 88,40 руб., евро — 96,57 руб.
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