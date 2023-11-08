Курс доллара США на Московской бирже вырос до 88,81 руб., евро — до 96,88 руб.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...02.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,29 руб., евро — до 99,02 руб.
УрБК, Москва, 02.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...16.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,45 руб., евро — до 102,59 руб.
УрБК, Москва, 16.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...10.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,49 руб., евро — до 106,22 руб.
УрБК, Москва, 10.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...29.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,16 руб., евро — до 102,96 руб.
УрБК, Москва, 29.09.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...