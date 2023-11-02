Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,44 руб., евро — до 98,75 руб.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 92,44 руб., европейской — 98,75 руб. На момент закрытия торгов 7 ноября курс доллара США составлял 92,26 руб., евро — 98,67 руб.

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