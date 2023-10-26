Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,29 руб., евро — до 99,02 руб.

УрБК, Москва, 02.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 93,29 руб., европейской — 99,02 руб. На момент закрытия торгов 1 ноября курс доллара США составлял 92,74 руб., евро — 97,80 руб.

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