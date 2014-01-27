Российские банки исчерпали лимиты льготного автокредитования

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В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...

В России в 2013 году за счет льготных автокредитов продано 276,6 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 27.01.2014. Российские банки с 1 июля по 31 декабря 2013 года в рамках госпрограммы субсидирования ...

Программа льготного автокредитования завершится досрочно — 1 января 2014 года

УрБК, Москва, 21.11.2013. Минпромторг досрочно — 1 января 2014 года — завершит программу льготного автокредитования, ...

В 2011 году в России выдано более 100 тыс. льготных автокредитов

УрБК, Москва, 28.06.2011. По программе льготного автокредитования в 2011 году выдано более 100 тыс. кредитов, пишет ...

В октябре 2009 года банки РФ выдали около 10 тыс. льготных автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2009. В октябре 2009 года банки выдали порядка 10 тыс. льготных автокредитов. Таким образом, ...