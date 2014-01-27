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Российские банки исчерпали лимиты льготного автокредитования

УрБК, Москва, 24.11.2023. Крупные банки не смогут больше выдавать льготные автокредиты в 2023 году, так как выделенные на это госсубсидии они уже исчерпали. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники среди банков и участников авторынка.

«Изначально бюджет на программу составлял 5,1 млрд руб., и лимиты на машины с ДВС были выбраны уже к весне», — пишет газета, уточняя, что программа была дофинансирована на 1,2 млрд руб., однако этой меры было недостаточно. Финансирования льготных автокредитов все равно не хватило до конца 2023 года.

Издание уточняет, что в Минпромторге РФ нехватку финансирования льготных автокредитов отрицают.

Ранее сообщалось, что средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб.
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