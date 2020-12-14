ММК договорился о сотрудничестве с природоохранной инспекцией

УрБК, Магнитогорск, 14.12.2020. Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков и ...11.09.2020 ММК разработал программу по сохранению биологического разнообразия в Челябинской области
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2020. Гендиректор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павел Шиляев утвердил ...07.11.2019 Комбинат «Магнезит» оштрафовали за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха
УрБК, Челябинск, 07.11.2019. В Челябинске ООО «Группа «Магнезит» оштрафовали на 20 тыс. руб. из-за нарушений ...25.06.2015 УЭХК отмечен наградами Фонда им. Вернадского за вклад в охрану окружающей среды
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2015. Уральский электрохимический комбинат (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», ...26.10.2011 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» накопило 100 тыс. тонн отходов II класса опасности для окружающей среды
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2011. В 2010 году ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» накопило на конец года 100 ...