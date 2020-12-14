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ММК договорился о сотрудничестве с природоохранной инспекцией

УрБК, Магнитогорск, 24.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») посетила с рабочим визитом делегация общественных инспекторов по охране окружающей среды. По итогам визита представители предприятия договорились с природоохранной инспекцией о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба ММК.

ММК договорился о сотрудничестве с природоохранной инспекцией
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«По результатам визита была достигнута договоренность о налаживании коммуникации между комбинатом и инспекторами по вопросам информирования населения о природоохранной деятельности ПАО «ММК», — указано в сообщении пресс-службы комбината.

Всего инспекторы посетили три объекта ММК: пятую аглофабрику, кислородно-конвертерный цех и электросталеплавильный цех. Ни к одному из них претензий у проверяющих не было.

«Сегодня в очередной раз побывали на ММК и увидели большие изменения. Все природоохранные проекты, реализуемые комбинатом, масштабны и важны для города», — резюмировала представитель общественной инспекции по охране окружающей среды города Магнитогорска Жанна Зоркина.
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