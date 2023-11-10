Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 4,42 коп., до 88,12 руб., евро — вырос на 7,98 коп., до 96,22 руб.