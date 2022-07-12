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Рост продаж на авторынке РФ может достигнуть 10% в 2024 году

УрБК, Москва, 23.11.2023. Увеличение объема продаж автомобилей в России в 2024 году может достигнуть 10%. Мнения экспертов приводит издание «Коммерсантъ».

«Большинство игроков и аналитиков скромны в ожиданиях и исходят из того, что рынок вырастет примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин», — пишет издание.

При этом автопроизводители Geely и «АвтоВАЗ» дали более оптимистичные прогнозы. Российский производитель ожидает увеличения объема продаж на авторынке страны в 2024 году на 15% (до 1,15 млн штук), а его китайский конкурент — на 28% (до 1,3 млн машин).

Участники рынка также ждут дальнейшего роста цен на автомобили. Так, в первой половине ноября новые машины в России подорожали на 14,5%
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