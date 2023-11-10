Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — снизился на 10 коп.

УрБК, Москва, 23.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 29,47 коп., до 88,16 руб., евро — снизился на 10,86 коп., до 96,14 руб.