Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — снизился на 10 коп.

УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2023 года. Курс ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...13.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро снизился на 48 коп.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 октября 2023 года. Курс ...15.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2023 года. Курс ...