Проект реконструкции цирка в Екатеринбурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы России

В Екатеринбурге начали заново искать подрядчика для реконструкции цирка ...22.10.2021 Заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин прокомментировал отмену конкурса на реконструкцию цирка Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин прокомментировал отмену конкурса на ...22.10.2021 ФАС рассмотрит жалобу о нарушении законодательства в конкурсе по реконструкции здания Екатеринбургского цирка
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Управление ФАС по Свердловской области 25 октября рассмотрит жалобу компании ...27.01.2020 На реконструкцию екатеринбургского цирка до 2024 года выделят 2,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2020. Правительство РФ выделит на реконструкцию екатеринбургского цирка 2,4 млрд руб. Об этом ...21.08.2012 Реконструкция ТЮЗа вновь откладывается
Проект реконструкции Театра юного зрителя в Екатеринбурге в очередной раз отправлен на доработку. Такое решение было ...