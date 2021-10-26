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Проект реконструкции цирка в Екатеринбурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы России

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Проект реконструкции цирка в Екатеринбурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Модернизация здания пройдет в рамках национального проекта «Культура», сообщается на официальном сайте ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Здание было построено более 40 лет назад, его общая площадь составляет около 20 тыс. кв. м., зал рассчитан на 1,9 тыс. зрителей. После реконструкции количество посадочных мест сократится, в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов.

Также планируется обновить все инженерные коммуникации, снести и построить заново часть здания, где размещаются животные. Кроме этого, купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

Напомним, что здание закрылось на реконструкцию еще в январе 2023 года.
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