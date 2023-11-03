Курс евро с начала торгов вырос на 0,09%

УрБК, Москва, 03.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,91 руб., евро — ...14.08.2023 Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли почти на 2%
УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 101,25 руб., евро — ...05.06.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,42%
УрБК, Москва, 05.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,28 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...