Курс евро с начала торгов вырос на 0,09%

УрБК, Москва, 22.11.2023. По состоянию на 13.20 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 88,28 руб., евро — 96,26 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,47%, европейской — на 0,09%.

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