Екатеринбург отмечен наградой Финансового университета при правительстве РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга Алексею ...14.08.2023 В Екатеринбурге нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В Екатеринбурге нашелся инвестор, который готов вложиться в благоустройство территории ...23.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей ...22.11.2022 Екатеринбург отмечен премией за улучшение условий для образования
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Екатеринбург стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в ...12.02.2015 Екатеринбург вошел в десятку лучших городов России по качеству образования
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Департамент социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации ...