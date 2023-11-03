Екатеринбург отмечен наградой Финансового университета при правительстве РФ

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Екатеринбург стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в номинации «Лидер по оценке качества городского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, получив почетную награду на полях VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?», который проходит в Москве, написал в своем Telegram-канале, что успешная реализация крупных инфраструктурных проектов была возможна благодаря слаженной работе государственных и муниципальных органов власти, бизнес-сообщества и городской общественности.



«За последние несколько лет нам удалось добиться серьезных результатов в этом направлении — реконструирован Макаровский мост, благодаря чему пропускная способность прилегающих улиц увеличилась на 25%, идет строительство развязки по переулку Базовому, а к 300-летнему юбилею будет благоустроено 10 общественных пространств, причем не только в центральных районах», — сообщил Алексей Орлов.



Премия Финансового университета при правительстве Российской Федерации учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций, чтобы они повышали качество услуг, предоставляемых потребителям. Также она поддерживает администрации городов, чтобы те улучшали качество жизни населения.