Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 22.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 62,53 коп., до 87,87 руб., евро — на 40,36 коп., до 96,25 руб.