Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 21.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2023 года. Курс ...16.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 16.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2023 года. Курс ...15.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 86 коп., евро — на 75 коп.
УрБК, Москва, 15.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2023 года. Курс ...09.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 34 коп.
УрБК, Москва, 09.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2023 года. Курс доллара ...01.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара ...