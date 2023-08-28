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В 2024 году россияне впервые заплатят НДФЛ с доходов от депозитов свыше 1,665 млн рублей

УрБК, Москва, 21.11.2023. До 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на доходы физических лиц от банковских вкладов. «Известия» подсчитали, с каких именно сумм депозитов нужно будет платить НДФЛ.

«Изначально заявлялось, что под сбор подпадут вклады от 1 млн рублей. Однако в законе формула подсчета такая: нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Получившаяся сумма — налогооблагаемая база», — приводит издание методику расчетов.

После того как Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%, облагаемый налогом годовой доход по процентам от банковских вкладов должен будет составить 150 тыс. руб. в 2023 году, отмечает издание. По среднему арифметическому показателю за 11 месяцев этого года проценты по депозитам составят 9%, продолжает СМИ.

«Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 тыс. 850 рублей», — цитируют «Известия» аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
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