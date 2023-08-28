В 2024 году россияне впервые заплатят НДФЛ с доходов от депозитов свыше 1,665 млн рублей

УрБК, Москва, 28.08.2023. Крупнейшие российские банки сообщили о росте спроса на вклады. Причиной этому стало ...16.01.2023 Вкладчикам изменили налог
В России изменился способ расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам ...09.10.2020 ФНС уточнила механизм уплаты налога на доходы с банковских вкладов
УрБК, Москва, 09.10.2020. Федеральная налоговая служба разъяснила порядок уплаты налога на доходы от банковских вкладов ...26.03.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
УрБК, Москва, 26.03.2020. Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом проценты по вкладам свыше 1 млн руб. ...23.12.2014 Максимальная ставка по вкладам, не облагаемая налогом, может быть увеличена
УрБК, Москва, 23.12.2014. Максимальную ставку вклада, не облагаемую налогом на доходы, могут увеличить. Соответствующие ...