Курс доллара США на Московской бирже снизился до 87,69 руб., евро — до 96,05 руб.

УрБК, Москва, 21.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 87,69 руб., европейской — 96,05 руб. На момент закрытия торгов 20 ноября курс доллара США составлял 88,40 руб., евро — 96,70 руб.

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