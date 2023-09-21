В Челябинской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,62%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в сентябре. Инфляция в регионе превысила аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу (5,35%), но оказалась ниже, чем по России в целом (6,69%).



Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, рост цен на продовольственные товары на Южном Урале в октябре ускорился до 6% (в сентябре — 4,67%). На фоне увеличения издержек производителей и переработчиков сельхозпродукции на закупку импортных препаратов, кормовых добавок и оборудования усилилось подорожание мясной продукции и куриных яиц.



Из-за высокого спроса населения предприятия общепита быстрее повышали цены в меню для компенсации возросших затрат. В результате ускорилось годовое увеличение стоимости питания в кафе и столовых.



Что касается непродовольственных товаров, рост цен на них в октябре усилился менее заметно — до 3,13% после 3,05% в сентябре. В частности, ускорилось подорожание легковых автомобилей и стройматериалов.



Рост цен на услуги в Челябинской области в октябре также усилился — до 12,14% после 11,72% в предыдущем месяце.



«В октябре в регионе сохранялся повышенный спрос на съемное жилье из-за дополнительного привлечения кадров для работы на предприятиях региона», — говорится в сообщении.