УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:43

В Челябинской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,62%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в сентябре. Инфляция в регионе превысила аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу (5,35%), но оказалась ниже, чем по России в целом (6,69%).

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, рост цен на продовольственные товары на Южном Урале в октябре ускорился до 6% (в сентябре — 4,67%). На фоне увеличения издержек производителей и переработчиков сельхозпродукции на закупку импортных препаратов, кормовых добавок и оборудования усилилось подорожание мясной продукции и куриных яиц.

Из-за высокого спроса населения предприятия общепита быстрее повышали цены в меню для компенсации возросших затрат. В результате ускорилось годовое увеличение стоимости питания в кафе и столовых.

Что касается непродовольственных товаров, рост цен на них в октябре усилился менее заметно — до 3,13% после 3,05% в сентябре. В частности, ускорилось подорожание легковых автомобилей и стройматериалов.

Рост цен на услуги в Челябинской области в октябре также усилился — до 12,14% после 11,72% в предыдущем месяце.

«В октябре в регионе сохранялся повышенный спрос на съемное жилье из-за дополнительного привлечения кадров для работы на предприятиях региона», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:01 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину

Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после 5,85% в сентябре. Инфляция в ...

Вчера, 09:42 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после ...

21.09.2023 На Южном Урале годовая инфляция в августе ускорилась до 5,4%

УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Годовая инфляции в Челябинской области ускорилась с 4,1% в июле до 5,4% в августе. В целом ...

20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...

21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%

УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (466)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18