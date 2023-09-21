В Челябинской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,62%

Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после 5,85% в сентябре. Инфляция в ...Вчера, 09:42 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после ...21.09.2023 На Южном Урале годовая инфляция в августе ускорилась до 5,4%
УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Годовая инфляции в Челябинской области ускорилась с 4,1% в июле до 5,4% в августе. В целом ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...21.02.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в январе замедлилась на 0,3%
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2023 года замедлилась до 10,07% после ...