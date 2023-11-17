Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 21.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 62,83 коп., до 88,49 руб., евро — на 10,95 коп., до 96,65 руб.