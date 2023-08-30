Форум «Города России» в Екатеринбурге посетило более 5 тыс. человек

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Форум «Города России» в Екатеринбурге посетят более 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Екатеринбург 16-17 ноября будет принимать общероссийский форум стратегического развития ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...

В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...

В Екатеринбурге пройдет V общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В Екатеринбурге пройдет V общероссийский форум стратегического развития «Города России ...

В Екатеринбурге началась регистрация на форум «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге объявили о старте регистрации на четвертый общероссийский форум ...