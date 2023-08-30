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Форум «Города России» в Екатеринбурге посетило более 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Общероссийский форум стратегического развития «Города России: новые рубежи», который в седьмой раз прошел в Екатеринбурге, посетили 5,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На полях форума выступили более 370 спикеров, в том числе представители министерств экономического развития и финансов, Счетной палаты и Государственной думы Российской Федерации, а также ученые из ведущих вузов страны. Суммарно они приняли участие в 61 мероприятии, посвященном разным аспектам работы муниципалитетов: от благоустройства территорий и развития транспортных систем до вопросов международного взаимодействия.

Благодаря форуму Екатеринбург одновременно посетили делегации из 91 города и 15 субъектов страны, а также Казахстана. Из них 40 муниципалитетов были представлены своими главами. На форуме были заключены шесть соглашений и состоялась торжественная церемония гашения почтового конверта, посвященного 300-летию уральской столицы.

«В этом году форум прошел масштабно. Программа стала шире и глубже, а статус спикеров вырос. Сейчас мы приступаем к сбору и анализу предложений по организации и проведению мероприятий. Мы учтем полученный опыт и начнем подготовку к следующему, VIII форуму «Города России», — подвел итоги события начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Напомним, что Общероссийский форум стратегического развития «Города России» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2016 года и является единственным в РФ регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. В этом году он впервые проходит под патронажем министерства экономического развития России.
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