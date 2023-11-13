Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,9 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По состоянию на 13 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 921 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,8%.