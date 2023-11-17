Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 91,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в августе составила 2 млн 196,8 ...18.09.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 65 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июле составила 2 млн 146,5 ...12.09.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 51,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в июне составила 2 млн 119,9 ...17.07.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 62,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в мае составила 2 млн 112,7 ...19.05.2023 Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 26,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в марте составила 2 млн 112,6 ...