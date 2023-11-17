Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 91,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в сентябре составила 2 млн 189,6 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.



Для сравнения: в сентябре 2022 года показатель составлял 2 млн 098,5 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 91,1 тыс. человек.



По последним данным, 2 млн 140,6 тыс. свердловчан являются занятыми, 49,1 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).