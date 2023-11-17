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17.11.2023

УБРиР выступил партнером общероссийского форума «Города России» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в качестве банка-партнера принял участие в VII Общероссийском стратегическом форуме «Города России 2030: новые рубежи», проходящем на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов рассказал на форуме об инструментах поддержки региональных предпринимателей, среди которых, помимо традиционных банковских продуктов, представлены нефинансовые сервисы, позволяющие провести, например, проверку контрагента, зарегистрировать бизнес без визита в налоговую службу и обеспечить комплексную юридическую поддержку компании.

Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова в рамках секции «Контрастный рынок жилья. Взгляд аналитика» рассказала о том, как ужесточение денежно-кредитной политики и рост ставок сместили интерес заемщиков в сторону госпрограмм.

«В УБРиР по итогам октября доля различных льготных кредитов в общем объеме ипотечных выдач достигла 77%, увеличившись с начала года на треть. Наиболее существенный прирост показала программа кредитования жилья в новостройках — с 8% до 43% всех продаж. Банк продолжает развивать и рыночные инструменты — в планах на следующий год запуск траншевой ипотеки, ипотеки на коммерческую недвижимость и долгосрочных жилищных кредитов на период до 50 лет», — сообщила Алина Буслова.

Президент УБРиР Алексей Долгов, подчеркнув, что сотрудничество с муниципальными структурами является для банка, отделения которого представлены более чем в 40 регионах страны, стратегически важным направлением, сообщил, что команда банка обладает необходимой экспертизой для решения задач муниципальных органов и создания необходимой финансовой инфраструктуры для жителей городов. Один из примеров тому — Единая социальная карта Свердловской области «Уралочка», которую УБРиР выпускает с весны этого года.

Форум «Города России» проводится с 2016 года под патронажем министерства экономического развития РФ и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов.
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