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Специалисты УБРиР презентовали продукты банка на XV Уральском форуме недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) представили продукты и сервисы финансово-кредитного учреждения на XV Уральском форуме недвижимости. Мероприятие, партнером которого выступает УБРиР, проходило с 3 по 6 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках форума были представлены продукты и сервисы УБРиР, связанные с жилищным кредитованием. Отдельной темой стало обсуждение возможностей сотрудничества банка с ИП и самозанятыми. Консультацией на полях форума воспользовались более 200 участников и гостей форума.

В деловой программе мероприятия приняла участие управляющий директор Центра ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова. Она стала представителем банковской сферы в панельной дискуссии «Рынок жилья России: региональные тренды и специфика».

«В августе-сентябре мы наблюдали настоящий бум выдачи ипотеки, в том числе и в нашем банке, что вполне объяснимо — заемщики стремились завершить сделки на тех условиях, которые были сформированы до повышения ключевой ставки. В IV квартале на динамику продаж существенно будут влиять и новые требования регулятора, в числе которых — обязанность банков применять более высокие надбавки при выдаче жилищных кредитов с низким первоначальным взносом и слишком «закредитованным» заемщикам, которые отдают существенную часть дохода для обслуживания кредитов. Тем не менее, представители профессионального сообщества в целом оптимистично оценили перспективы рынка ипотеки в среднесрочной перспективе. Хочу поблагодарить наших партнеров из Уральской палаты недвижимости за организацию традиционно полезной площадки для обмена мнениями», — поделилась Алина Буслова.

Уральский форум недвижимости — главное отраслевое событие в регионе. В этом году мероприятие прошло в 15-й раз в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild и включило в себя серию дискуссий и мастер-классов для риелторов и руководителей агентств недвижимости. УБРиР является многолетним участником и партнером проекта.
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