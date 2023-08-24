В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 0,5% снизил ставки по льготным ...18.07.2023 В УБРиР на 74% вырос объем кредитования физических лиц
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) на ...12.01.2023 В УБРиР отметили увеличение выдач ипотечных кредитов на 87% за 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Объем выдачи ипотечных кредитов Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) в ...01.09.2022 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в ...08.06.2022 С начала 2022 года в УБРиР в два раза выросло число молодых ипотечных заемщиков
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличивается доля молодежи среди ...