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В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в январе-сентябре 2023 года вырос в 1,5 раза к уровню прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

Отмечается, что только за сентябрь 2023 года показатель вырос более чем в 1,7 раза в сравнении с предыдущим месяцем. В августе в УБРиР доля ипотеки для приобретения жилья на первичном рынке составляла 34%, а в сентябре — уже 65%.

Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова отметила, что наибольший интерес клиентов к ипотеке наблюдался в августе-сентябре текущего года. Потребительский спрос, по ее словам, был простимулирован повышением ключевой ставки Банком России и увеличением первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%.

«Еще одной причиной роста выдач является постоянное улучшение бизнес-процессов внутри банка. В частности, это касается дистрибуции: летом банк нарастил число партнеров, в том числе застройщиков, и таким образом расширил число точек соприкосновение с клиентом. В августе число аккредитованных партнеров достигло почти 3 тыс., что составило двукратный рост к июлю», — сказала Алина Буслова.

По ее словам, тенденцией последних месяцев стало то, что клиенты обратили внимание на первичный рынок жилья, на который распространяется программа льготной ипотеки. До конца года, как отметила А. Буслова, первичный рынок продолжит укреплять свои позиции.

Добавим, что со всей линейкой ипотеки УБРиР можно ознакомиться на сайте банка.
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