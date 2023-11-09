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Строительная сфера УрФО столкнулась с подорожанием ресурсов

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Одним из вызовов, с которыми столкнулась строительная сфера УрФО, стало подорожание ресурсов. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выступая на заседании общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое состоялось 16 ноября.

«Мы уже проходили это полтора года назад, когда наблюдали существенный рост цен из-за санкций и, фактически, исчезновение импорта. Теперь у нас уже есть опыт, и я уверен, что мы выйдем из этой ситуации, какой бы сложной она ни была», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Между тем, по данным Свердловскстата, объем строительных работ в январе-сентябре 2023 года вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 286,2 млрд руб.
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