Строительная сфера УрФО столкнулась с подорожанием ресурсов

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...24.05.2022 В УрФО официально зарегистрированы более 51 тыс. безработных
По состоянию на 23 мая в службах занятости регионов Уральского федерального округа (УрФО) официально зарегистрированы ...18.05.2022 Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...31.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о необходимости снизить административное давление на бизнес
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...10.11.2021 Владимир Якушев: Система QR-кодов останется в УрФО надолго
QR-коды могут остаться в Уральском федеральном округе (УрФО) надолго. Об этом сообщил полномочный представитель ...