Официальный курс доллара США снизился на 50 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 17.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 50,99 коп., до 88,94 руб., евро — на 54,13 коп., до 96,59 руб.