Более 50% россиян обращаются в различные инстанции с жалобами на мошеннические действия

УрБК, Москва, 16.11.2023. За последний год с мошенниками пришлось столкнуться почти всем жителям России. И 55% после этого обращались в различные инстанции с жалобами, указано в исследовании НАФИ.



«Чаще всего россияне обращаются в банк (39%), 14% — в полицию, 13% — к операторам сотовой связи или интернет-провайдерам, 10% — в техподдержку сервиса или сайта, где были замечены подозрительные операции», — уточнили эксперты.



Сознательность обычно проявляют люди с высоким уровнем дохода (84%), работающие студенты (71%) и молодые люди до 24 лет (63%).



Чаще всего с мошенничеством люди сталкиваются (а после оставляют по этому поводу жалобы), покупая и продавая товары в интернете (53%). На втором месте — фишинговые сайты (47%), на третьем — звонки от «сотрудников банка» или «силовиков» (44%). Далее идут просьбы занять денег (34%) и подозрительные ссылки в электронных письмах или мессенджерах (33%). Наименее популярно у преступников предложение заработать на «инвестициях» (26%).