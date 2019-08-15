Более 50% россиян обращаются в различные инстанции с жалобами на мошеннические действия

УрБК, Москва, 15.08.2019. 66% опрошенных заемщиков в РФ за последний год не испытывали трудностей при выплате кредитов. ...31.07.2019 Около 11% россиян не имеют банковской карты и не собираются ее оформлять
УрБК, Москва, 31.07.2019. Около 11% россиян не имеют банковской карты и в ближайшее время не собираются ее оформлять, а ...07.08.2017 НАФИ: Россияне чаще всего используют интернет-банк
УрБК, Москва, 07.08.2017. Большая часть представителей интернет-аудитории пользуется услугами интернет-банка (81%), к ...04.02.2016 НАФИ: 14% россиян совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах
УрБК, Москва, 04.02.2016. За последний год 14% россиян совершали покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом ...18.03.2011 ОАО «СКБ-банк»: С каждым днем все больше клиентов оплачивает в банковских офисах различные услуги
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2011. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование и выяснило, ...