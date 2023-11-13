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Вчера, 12:21

Продажи машин с пробегом упали в РФ на 4% за месяц

УрБК, Москва, 16.11.2023. Продажи подержанных автомобилей в России падают второй месяц подряд. В октябре их объем был ниже сентябрьского на 4%, подсчитал «Автостат».

«Вторичный рынок пошел на убыль — в сентябре его объем по отношению к августу снизился на 8%. А в октябре б/у машин уже было куплено на 4% меньше, чем в сентябре», — сообщает аналитическое агентство.

В октябре россияне купили почти 490 тыс. авто с пробегом. Впервые за полгода этот показатель был ниже полмиллиона штук, отмечают эксперты. Однако объем продаж таких автомобилей в октябре этого года оказался выше на 12%, чем в октябре 2022 года.

Всего в 2023 году россияне купили 4,82 млн подержанных машин. Это на 22% больше, чем было приобретено в течение аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры испытывают проблемы с реализацией машин, принадлежащих брендам, ушедшим из России.
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