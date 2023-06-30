Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил уральских промышленников за достижения в области логистики и экспорта

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил высокие показатели работы промышленников региона в области логистики и экспорта в новых реалиях. Об этом он сообщил 15 ноября на заседании президиума совета Свердловского Союза промышленников и предпринимателей.



«Необходимость одномоментной перестройки логистики и экспорта стала серьезным вызовом. Считаю, что совместными усилиями мы успешно преодолели трудности этого периода. Хочу еще раз поблагодарить вас за профессионализм и ответственность, умение находить решение даже самых сложных и нестандартных задач», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.



Выступавший далее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев высказался в поддержку проекта свердловских властей «Сухой порт», в результате реализации которого Екатеринбург сможет стать одним из крупнейших товарно-распределительных центров России.