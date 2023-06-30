Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил уральских промышленников за достижения в области логистики и экспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...05.04.2023 В 2022 году в Свердловской области было вложено 5 млрд рублей в запуск 19 новых производств
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и ...25.02.2022 Дмитрия Пумпянского переизбрали на пост президента СОСПП
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Владельца Трубной Металлургической Компании (ТМК), Группы Синара и ЧТПЗ Дмитрия ...29.10.2014 Евгений Куйвашев предложил Владимиру Путину отлить медали Чемпионата мира по футболу из уральского золота
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил президенту РФ Владимиру ...19.11.2012 Коротко о событиях дня
В 11.00 губернатор Евгений Куйвашев проведет видеоконференцию с главами муниципальных образований Свердловской области. ...