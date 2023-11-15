Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 16.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,80 руб., до 89,45 руб., евро — на 64,47 коп., до 97,13 руб.