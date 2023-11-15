Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 15.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2023 года. Курс ...10.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2023 года. Курс ...09.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 34 коп.
УрБК, Москва, 09.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2023 года. Курс доллара ...08.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 08.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2023 года. Курс доллара ...01.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара ...