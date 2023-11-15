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15.11.2023

СОФПП выдал самозанятым свердловчанам займов на 12 млн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В рамках поддержки зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Среднего Урала Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал в текущем году льготных займов на сумму 12 млн руб. Об этом рассказал директор фонда Валерий Пиличев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной ситуации в сфере самозанятости в регионе.

«Сейчас у нас работает линейка займов под 7,5% годовых, это половина ключевой ставки. Можно получить до 500 тыс. руб. Всего мы выдали в этом году таких займов на 12 млн руб.», — заявил Валерий Пиличев.

Он отметил, что часто возникает вопрос по поводу сравнительно небольшого объема выданных СОФПП займов самозанятым. По словам В. Пиличева, средний чек подобных займов составляет 100-150 тыс. руб., и поэтому самозанятому гражданину проще взять потребительский кредит в банке (исходя из кредитных условий).

Также фонд проводит для самозанятых жителей региона различные образовательные и консультационные мероприятия (курсы, практикумы, форумы), а также ежеквартальные сезонные ярмарки, на которых они могут презентовать свою продукцию. Ближайшая такая ярмарка состоится 16-17 декабря в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16). Уже подано около сотни заявок на участие, так что ярмарка частично будет располагаться и на улице Вайнера в брендированных домиках.
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