СОФПП выдал самозанятым свердловчанам займов на 12 млн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...29.07.2022 Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства в июле обновил месячный рекорд по выдаче займов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в июле обновил ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...