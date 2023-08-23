«МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью и мобильным интернетом все объекты ...10.07.2023 «МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...16.03.2023 «МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом ...05.08.2020 «МегаФон» улучшил интернет в торговых центрах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. Специалисты «МегаФона» улучшили связь и интернет в торговых центрах «Аида» и «Гулливер» ...30.04.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет в спальных районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Оператор «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета 3G в жилых районах ...