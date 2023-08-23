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«МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость мобильного интернета четвертого поколения увеличилась. Это стало возможным благодаря установке нового оборудования, отметили в пресс-службе «Мегафона».

«Инженеры запустили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи в густонаселенном районе Екатеринбурга — Академическом», — указано в официальном сообщении компании.

За год объем передачи данных в Академическом увеличился на 20%. Обеспечивая комфорт пользователей, оператор связи модернизировал свою техническую базу в этом районе города. Новое оборудование работает в средне- и высокочастотных диапазонах, гарантируя широкий градус распространения сигнала связи и его проникновение в закрытые помещения.

«По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня могут достигать 90 Мбит/с», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.
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