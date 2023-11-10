Официальный курс доллара США снизился на 86 коп., евро — на 75 коп.

УрБК, Москва, 15.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 86,15 коп., до 91,25 руб., евро — на 75,33 коп., до 97,77 руб.