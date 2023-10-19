Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...12.10.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,41%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...05.10.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,38%
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...03.03.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,29%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...17.06.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подешевело на 0,15%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по 10 июня 2022 года не изменились ...