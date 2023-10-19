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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,14%, до 49,31 руб., бензин АИ-95 — на 0,12%, до 53,17 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период снизилась на 0,23% и составила 62,91 руб.
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