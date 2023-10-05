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Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 по 9 октября не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,41%, до 49,41 руб. Бензин АИ-95 — на 0,27%, до 53,26 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период снизилась на 0,07% и составила 63,05 руб.
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