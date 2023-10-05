Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...15.05.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...24.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,01%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...17.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...27.05.2022 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,04%
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...