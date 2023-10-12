Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,02%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...21.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...14.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...07.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 ...28.10.2022 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,23%
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...