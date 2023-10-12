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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,02%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 октября не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,06%, до 49,38 руб. Бензин АИ-95 — на 0,06%, до 53,23 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,02% и составила 63,06 руб.
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