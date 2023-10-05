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Вчера, 15:53

Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году

Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 годуНа текущий момент все налоговые уведомления для жителей Свердловской области уже направлены, и срок оплаты налогов, которые вошли в уведомления, истекает уже менее чем через месяц, 1 декабря 2023 года. Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление и не имеет возможности оплатить налог, ему нужно в ближайшее время обратиться в налоговый орган для получения уведомления, чтобы иметь возможность исполнить свою обязанность в установленный срок.

Получить налоговое уведомление можно в любом налоговом органе, независимо от места жительства налогоплательщика. Задать вопрос по содержанию налогового уведомления можно через электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России», доступные на сайте ФНС России. Кроме того, у налогоплательщиков появилась возможность использовать для получения налоговых уведомлений Единый портал государственных услуг.

В этом году на территории Свердловской области были впервые применены нормы законодательства о налогах и сборах для расчета налога на имущество физических лиц за прошлый год.

2022 год стал третьим годом, когда в Свердловской области в качестве налоговой базы по налогу на имущество была применена кадастровая стоимость. Если при переходе на расчет налога с кадастровой стоимости сумма налога на имущество для объекта недвижимости увеличилась, расчет подлежащей уплате суммы налога производился с использованием формулы, включающей в себя понижающий коэффициент: 0,2 — в первый год, 0,4 — во второй год, 0,6 — в третий год. Поэтому формула расчета с понижающим коэффициентом для 2022 года — 0,6 — применялась в регионе в последний раз.

Кроме того, расчет налога за 2022 год впервые производился в регионе с учетом коэффициента 1,1, устанавливающего возможный предельный рост суммы налога в текущем году в сравнении с предыдущим значением. Начиная с 2022 года сумма налога, рассчитанная для объектов недвижимости, расположенных в Свердловской области, не может вырасти больше чем на 10% по сравнению с суммой налога за предыдущий год. Исключения составляют случаи, в которых рост налога был связан с увеличением кадастровой стоимости, обусловленным изменением технических характеристик объекта недвижимости.

Начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области
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